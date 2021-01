(ANSA) - VENEZIA, 22 GEN - Il Veneto resta in zona arancione.

Lo apprende l'ANSA. Il Presidente del Veneto Luca Zaia aveva rilevato oggi in conferenza stampa che i dati lasciavano ipotizzare anche un possibile ritorno in zona gialla, pur esprimendo fiducia sul giudizio dei tecnici, (ANSA).