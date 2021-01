Vaccino: Zaia, per 110 mila richiami abbiamo 42 mila dosi

(ANSA) - VENEZIA, 20 GEN - "Ci servono 110 mila dosi per i richiami. Al momento abbiamo 22.230 dosi dell'ultima fornitura più altre 20 mila in magazzino". Lo ha riferito il presidente del Veneto Luca Zaia.

"Avevamo un programma prudenziale - ha notato - e ci servono tutte queste dosi, ma non pensavamo che ci fosse il taglio del 50%. Comunque per questa settimana ne veniamo fuori, poi domani è un altro giorno", ha concluso. (ANSA).