Scuola: monitoraggio Veneto, 4.778 classi colpite da ottobre

(ANSA) - VENEZIA, 18 GEN - Sono 4.778 le classi di ogni ordine e grado in cui è stato rilevato un caso positivo al Coronavirus dall'inizio dell'anno scolastico in Veneto. Il dato, aggiornato a oggi, è stato diffuso dalla Regione. Il maggior numero (1.616) riguarda la scuola primaria, seguita dalla secondaria di primo grado (1.350). Gli alunni/studenti positivi sono 5.261, pari allo 0,74% sulla popolazione scolastica complessiva di 707.814, i compagni di classe posti in quarantena 60.831 (8,59%). I docenti e gli operatori scolastici contagiati sono stati 1.862, pari all'1,94% sul totale di 95.786; quelli che sono stati posti in quarantena sono 11.122 (11,6%). (ANSA).