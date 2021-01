Cortina 2021: A.Benetton, senza pubblico saranno evento Tv

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 08 GEN - "Non perdiamo la concentrazione, manteniamo gli occhi sulla palla. Ora è il momento di portare a casa il risultato. I Mondiali si disputeranno a porte chiuse, senza pubblico presente: così potremo concentrarci su un solo formato, non dovremo tenere aperte alternative". A 30 giorni dall'apertura dei Mondiali di sci Cortina 2021, il presidente della Fondazione Alessandro Benetton, ha assicurato che "saranno un evento prettamente mediatico, televisivo".

"Siamo un buon esempio dell'Italia che funziona - ha aggiunto Benetton - perché siamo riusciti a far collaborare enti e istituzioni, con il determinante apporto dei privati. C'è stata continuità negli anni, malgrado il susseguirsi di governi e commissari. Con orgoglio possiamo affermare che i Giochi olimpici 2026 sono stati assegnati all'Italia anche grazie al nostro progetto: il Comitato olimpico ha potuto rilevare e apprezzare diverse novità".

Quanto alla disputa a porte chiuse, secondo Benetton "eravamo pronti ad essere il primo evento post-pandemia; non sarà così e pertanto saremo il primo grande evento internazionale in una situazione di pandemia. Avremo gli occhi del mondo addosso.

Questo ha richiesto lo sforzo di tanti, che hanno lavorato e collaborato nell'ambito di criteri di sicurezza e legalità".

