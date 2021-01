Agenda digitale: convenzione Regione-Anci per innovazione

(ANSA) - VENEZIA, 04 GEN - Ammonta a 3,5 milioni di euro il valore del bando per il fondo Innovazione per l'attuazione del quale la Regione ha siglato una convenzione con l'Anci del Veneto. All'associazione dei Comuni veneti la Regione affiderà la gestione del bando per la concessione delle risorse del Fondo Innovazione. I 3.463.050 milioni di euro, assegnati al Veneto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per la trasformazione digitale, saranno destinati completamente alla realizzazione ed erogazioni di servizi in rete, promuovendo la diffusione delle piattaforme abilitanti Spid, pagoPA e dell'App IO.

"La digitalizzazione è una delle nostre priorità e per questo abbiamo deciso di affidare ad Anci Veneto, in quanto soggetto vicino alle amministrazioni locali, la gestione di un bando da quasi 3,5 milioni di euro che aiuterà i comuni in questa evoluzione digitale - commenta il presidente Luca Zaia - Grazie a questo accordo Anci diventerà il raccordo con il territorio per supportare ed accelerare il cambiamento che riguarda da vicino i servizi pubblici"