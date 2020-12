Mose: giorno dei record per 'sistema' dighe mobili

(ANSA) - VENEZIA, 05 DIC - Da ieri e fino a domenica il Mose, il sistema di paratoie che difende Venezia dalle acque alte, scriverà una pagina inedita della sua storia. A partire dalla durata della messa in funzione delle barriere: sono alzate già da 13 ore e potrebbero restarlo per 40 ore consecutive, arco temporale mai raggiunto prima. Il second elemento di novità rispetto al recente passato è che per la prima volta, con il Mose 'attivo', verrebbero riabbassate in sicurezza delle paratoie per consentire la coabitazione della difesa della laguna con le attività del Porto. (ANSA).