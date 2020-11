Investita da furgone in zona pedonale, donna ferita a Padova

(ANSA) - PADOVA, 30 NOV - Incidente stradale, con un ferito, in piena zona pedonale stamane a Padova, in via Cesare Battisti, a pochi passi dal 'Liston', dove la strada costeggia il palazzo del Bo. Un'anziana donna è stata investita, per cause ancora in fase di accertamento, da un furgone che effettua consegne in centro città; pare che il mezzo fosse in retromarcia. Sono stati attimi drammatici, perchè l'anziana è rimasta incastrata sotto la scocca del mezzo, fino all'arrivo dei vigili Del Fuoco che l'hanno estratta e consegnata al sanitari del 118 per il trasporto al pronto soccorso. Secondo le prime informazioni, la donna non sarebbe in pericolo di vita, tuttavia le sue condizioni vengono monitorate dai medici. In seguito all'incidente l'autista del furgone è stato colto da malore, ed è stato a sua volta portato in pronto soccorso. (ANSA).