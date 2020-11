Inverno di autori e idee per 'Una Montagna di Libri' Cortina

(ANSA) - VENEZIA, 27 NOV - La cultura non si ferma, nonostante il Covid: a Cortina d'Ampezzo sta per partire la 23/a edizione di 'Una Montagna di Libri', la rassegna internazionale della letteratura in programma da domani al 4 aprile. Un appuntamento che si annuncia nel segno della scienza, della diversità, della fantasia intorno all'arte. Dal debutto con Carlo Rovelli all'incontro che lancerà la stagione di Cortina d'Ampezzo già il 5 dicembre, quando l'artista internazionale Skin sarà protagonista di un'intervista in collegamento tra Londra e il Corso Italia di Cortina, intorno all'autobiografia 'It Takes Blood And Guts'. (ANSA).