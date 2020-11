Covid: Veneto, + 3.418 contagi e 60 morti

(ANSA) - VENEZIA, 27 NOV - Il Veneto registra 3.418 nuovi contagi da Sars Cov2 nelle ultime 24 ore, e 60 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero complessivo degli infetti da inizio epidemia sale così a 137.474, quello delle vittime (tra ospedali e case di riposo) a 3.561. La pressione sugli ospedali cresce soprattutto per quanto riguarda i nuovi ricoveri nei reparti non critici, dove i malati Covid sono oggi 2.576 (+45), mentre scende lievemente per le terapie intensive, che ospitano 321 pazienti (-2). I soggetti attualmente positivi sono 76.888 (+ 1.736) (ANSA).

GM/ (ANSA).