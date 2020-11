Violenza donne:a Venezia appaiono centinaia rose a uncinetto

(ANSA) - VENEZIA, 25 NOV - Centinaia di rose confezionate ad uncinetto, di colore rosa e viola, sono apparse oggi nei punti di maggior passaggio a Venezia. L'iniziativa, nella giornata contro la violenza sulle donne, è stata fatta da un gruppo di 62 donne che le hanno realizzate per l'occasione.

Si sono date appuntamento per poi 'colpire' ognuna in uno specifico luogo della città lagunare. Le rose, che hanno attirato subito l'attenzione dei passanti suscitando curiosità ma anche commozione, avevano applicato un cartellino con una mano e la scritta 'basta violenza sulle donne'. (ANSA).