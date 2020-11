Neve su cime Cortina, in Faloria si preparano le piste

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 20 NOV - Finalmente la neve sulle piste di Cortina, quella arrivata con una burrasca nella notte, che ha portato 15 centimetri di accumulo, e anche quella artificiale, in attesa di poter aprire le piste. Come da tradizione a muoversi per primi sono stati gli impianti della società della funivia Faloria. I cannoni spara-neve sono entrati in azione per la prima volta nella stagione, grazie alle temperature scese stamane fino a -8 gradi in quota. Sulla pista dei Tondi di Faloria, che il 12 dicembre ospiterà a porte chiuse i campionati Mondiali di Snowboard, si stanno così accumulando centimetri di manto bianco che renderanno i tracciati pronti per le prime sciate dell'inverno, con una data di apertura al momento fissata al 18 dicembre. "Vogliamo mandare un messaggio in contro-tendenza. di speranza per il futuro della stagione - spiega Enrico Ghezze, titolare della società -. Noi qui ci stiamo dando fare al massimo". (ANSA).