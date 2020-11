'Mission Impossible' ciak in notturna a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 04 NOV - Sono durate tutta la notte a Venezia le riprese di Mission Impossible 7 a Palazzo Ducale.

Piazza San Marco nella notte si è trasformata in un grande set cinematografico, illuminata dai fari posizionati dalla troupe ai lati del molo e delle Procuratie Nuove. Un fascio di luce è stato sparato anche dall'alto, dall'alta gru posizionata per le riprese sul grande pontone che galleggia in bacino San Marco.

La troupe ha proiettato uno spettacolare video mapping sulla facciata di Palazzo Ducale, un gioco di luci tridimensionali che molti passanti e curiosi hanno ripreso con il telefonino. Sotto i portici di Palazzo Ducale, sono state posizionate alcune file di ceri accesi in una Piazza San Marco notturna. Un percorso di candele che proseguiva oltre la Porta della Carta e lungo tutto l'ingresso del Palazzo, fin sopra alla Scala dei Grandi.

Tra le attrezzature e gli operatori della troupe, i tecnici, i trasportatori, i droni, gli attrezzisti, gli uomini della sicurezza e gli steward che invitano a non sostare sul ponte della Paglia, l'organizzazione impiegata a San Marco per il sequel del film che vede protagonista Tom Cruise, coinvolto in molte delle scene d'azione girate, è stata imponente. Oltre alle scene all'interno di Palazzo Ducale ce ne sarebbero state anche alcune in gondola. (ANSA).