Cantieri:Vittoria, al via nuova divisione Yacht a Monfalcone

(ANSA) - VENEZIA, 20 OTT - Il Cantiere Navale Vittoria di Adria (Rovigo), specializzato nella nautica militare, lancia la divisione "Vittoria Yachts" nel nuovo polo di Monfalcone (Gorizia) su circa 20.000 metri quadrati in proprietà e ulteriori 13.000 in concessione demaniale, dedicata alla progettazione e realizzazione di yacht in grado di declinare la capacità produttiva e il know how maturato in quasi un secolo di attività dell'azienda e oltre 870 unità consegnate verso un nuovo segmento di mercato, quello della nautica di lusso e del luxury yachts.

A guidare Vittoria Yachts sono Paolo Duò, presidente del Cantiere Navale Vittoria, e Michele Zorzenon, ad della nuova divisione. Ad affiancarli la quarta generazione della famiglia Duò, che dal 1927 è al timone dell'azienda veneta, oggi affermato player italiano e punto di riferimento internazionale nella cantieristica navalmeccanica.

Tre le linee di prodotto: Explorer, Support Vessel e Custom Vittoria. La linea di yacht Explorer, in partnership con Hydro Tec, comprende imbarcazioni di lusso con caratteristiche di derivazione militare, tali da consentire la navigazione per lunghi periodi a qualsiasi condizione meteo marina ed effettuare crociere in totale autonomia e salvaguardia dell'ambiente.

L'esperienza nella produzione di pattugliatori costieri, diving vessels e supply vessels in navigazione nel Mediterraneo si esprime nella linea "Support Vessel", che concentra le più moderne tecnologie navali in piattaforme solide e durature, per essere un costante supporto ai moderni giga yacht. Completa il portafoglio la linea Custom Vittoria, imbarcazioni su misura caratterizzate da forte personalizzazione estetica e delle forme. È in fase di costruzione un'imbarcazione di 26 metri che rispecchia pienamente la filosofia costruttiva di Vittoria, per quello che sarà un ideale ponte fra esperienza nel settore militare e creatività applicata allo yachting. (ANSA).