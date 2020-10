Neve nella notte su Dolomiti venete,ora stop per tre giorni

(ANSA) - VENEZIA, 12 OTT - La neve è scesa nella notte sulle Dolomiti venete anche nelle zone al di sotto dei mille metri, ma ora si concede una tregua fino a giovedì prossimo. Lo segnala il Centro Valanghe di Arabba rilevando che dopo la perturbazione, iniziata venerdi scorso, ora c'è un momento di assestamento. neve mista a pioggia domenica a Cortina, poi veri fiocchi bianchi durante la notte. Fitte le nevicate invece in quota, come a Ra Vales, a 2.615 metri, sulle Tofane, dove il manto fresco ha toccato i 56 cm. A Passo Falzarego (1.988 mt), la neve fresca ha raggiunto il mezzo metro. così come sui Monti Alti Ornella, a 2250 mt (Arabba). La prossima nevicata, stando alle previsioni, è attesa tra tre giorni e interesserà in particolar modo le località sopra i 1600 metri (ANSA).