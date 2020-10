Scuola: a Vo' nessun contagiato a un mese da avvio lezioni

(ANSA) - PADOVA, 05 OTT - A un mese dalla ripresa delle lezioni, le scuole di Vo', vincono, per ora, la battaglia contro il Coronavirus. Il primo comune d'Italia ad aver avuto un morto per pandemia, traccia un bilancio positivo dei giorni in aula, iniziati il 7 settembre e scanditi, una settimana dopo, dalla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della ministra dell'istruzione Lucia Azzolina. Su 650 alunni tra scuola dell'infanzia, elementari e medie sono i 50 gli studenti che hanno dovuto a sottoporsi a tampone nell'ultimo mese: tra questi non risulta alcun contagio da Covid. (ANSA).