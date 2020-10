Barilla acquisisce stabilimento Pasta Zara a Muggia

(ANSA) - TREVISO, 5 OTT - Pasta Zara, azienda dell'agroalimentare di Riese Pio X, ha ceduto in via definitiva il proprio stabilimento di Muggia (Trieste) a Barilla Spa. Lo conferma la stessa azienda di Cremona.

L'operazione, che vale 118 milioni di euro, permetterà di "garantire la continuità del ramo d'azienda - si legge in una nota - con il mantenimento dei livelli occupazionali e segna l'avvio di un percorso di investimenti da parte del Gruppo Barilla con importanti ripercussioni positive sul territorio".

(ANSA).