Luxottica: guasto informatico, stabilimenti si fermano

(ANSA) - BELLUNO, 21 SET - Gli stabilimenti della produzione e della logistica di Luxottica sono fermi dalle 11 di stamane a causa di un non meglio precisato "guasto al sistema informatico". Le maestranza delle sedi di Agordo e Sedico, nel bellunese, sono state poste in libertà, data l'impossibilità di eseguire qualsiasi operazione. Lo riferiscono fonti sindacali.

Non è ancora stata presa una decisione per il secondo turno pomeridiano. (ANSA).