Coronavirus: Veneto, +109 casi e nessun decesso

(ANSA) - VENEZIA, 17 SET - In veneto si registrano 109 nuovi casi di positività al Coronavirus rispetto a ieri, con il totale dei casi che sale a 25.247 dall'inizio della pandemia. Il dato emerge dal Bollettino regionale.

Scendono i soggetti attualmente positivi a 2.694 (-296), mentre non si registrano vittime (il totale è 2.150). Le persone in isolamento domiciliare sono 7.525, delle quali 144 positive.

negli ospedali vi sono 165 ricoverati in area non critica (+3) di cui 109 (+2) positivi; nelle terapie intensive vi sono 18 pazienti (-1) con 12 positivi (-2). (ANSA).