Coronavirus: Veneto, +159 contagi e 5 vittime in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 16 SET - Sono 159 i nuovi caso di contagio da Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, per un dato complessivo dall'inizio dell'epidemia di 25.138 infetti.

Sale anche il numero delle vittime, che ora ammontano a 2.151, 5 più di ieri. Lo rende noto il Bollettino regionale. I soggetti attualmente positivi sono 2.990 (+6), , e in isolamento fiduciario si trovano 7.611 persone (+ 425). (ANSA).