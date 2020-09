Coronavirus: Uniocamere Veneto, 3 mln per acquisto Dpi

(ANSA) - VENEZIA, 15 SET - Unioncamere del Veneto gestirà un bando per la concessione di contributi alle imprese del Veneto per la copertura delle spese sostenute per l'acquisizione di Dispositivi di Protezione Individuale (Dpi) e strumenti di prevenzione in seguito all'epidemia di Covid-19.

Il bando ha una dotazione di 3 milioni di euro ed è finanziato dalla Regione Veneto e dalle cinque Camere di commercio del territorio. Le domande di contributo potranno essere inviate dal 28 settembre al 28 ottobre, attraverso una modalità telematica.

Due milioni sono destinati alla copertura di spese sostenute per investimenti (dispositivi di rilevazione della temperatura, attrezzature per la sanificazione dei locali, pannelli divisori), mentre un milione è destinato alla copertura di spese di natura corrente (mascherine, guanti, gel igienizzanti).

(ANSA).