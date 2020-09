Alto Agordino si promuove su sito 'heartofthedolomites'

(ANSA) - BELLUNO, 15 SET - E' da oggi on line www.heartofthedolomites.org, nuovo sito dell'area del medio-alto Agordino. L'iniziativa fa parte di "Dolomites Maadness", progetto di valorizzazione turistica finanziato dal Fondo Comuni Confinanti e che vede la partecipazione dei Comuni di Rocca Pietore, come capofila, Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia, Alleghe, San Tomaso Agordino, Cencenighe e Taibon Agordino.

"Oggi con grande soddisfazione presentiamo un altro importante tassello di questo ambizioso e complesso Progetto che ha già sviluppato innumerevoli iniziative sia nel campo delle infrastrutture turistiche che della ricettività extra alberghiera, passano per un imponente piano di marketing turistico", afferma il sindaco di Rocca Pietore, Andrea De Bernardin. Il sito è frutto dell'analisi dei migliori esempi di destinazione a livello internazionale, rielaborato per valorizzare le peculiarità del cuore delle Dolomiti in modo innovativo. In particolar modo si è voluto dare risalto all'offerta legata al concetto di "ricarica in natura" che ha contribuito a posizionare la destinazione sul mercato grazie alla campagna di marketing lanciata a luglio 2019, Recharge in Nature. (ANSA).