Ferrovie: De Micheli firma accordo per nodo Padova

(ANSA) - PADOVA, 10 AGO - E' stato firmato questa mattina al Municipio di Padova l'addendum al Protocollo di intesa per la "Concretizzazione degli interventi e per l'avvio dei conseguenti approfondimenti funzionali e progettuali atti alla valorizzazione del nodo ferroviario di Padova" tra Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, Regione Veneto, Comune di Padova e Rete Ferroviaria Italiana e Fs Sistemi Urbani.

A sottoscrivere il documento, la ministra Paola De Micheli, il presidente del Veneto Luca Zaia, il sindaco di Padova Sergio Giordani, l'amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile e l'amministratore delegato di Fs Sistemi Urbani, Umberto Lebruto, presenti anche l'amministratore delegato del Gruppo Fsi, Gianfranco Battisti e il prefetto vicario di Padova Raffaele Ricciardi.

De Micheli ha sottolineato come Padova sia il simbolo di un nuovo approccio all'alta velocità e alla gestione delle stazioni ferroviarie: "La stazione non è più solo luogo di transito e sta diventando luogo di vita. Serve un'accelerazione nell'implementazione di tutti i sistemi ferroviari. Senza investimenti rischiamo di non recuperare deficit strutturali, e dobbiamo migliorare la circolazione delle merci e delle persone.

Nelle aree toccate dallo sviluppo dell'intermodalità - ha concluso - si calcola un incremento del Pil pari al +3,5%".

(ANSA).