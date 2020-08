Cgia, ogni anno passiamo 38 ore fermi in coda nelle auto

(ANSA) - VENEZIA, 08 AGO - Oggi, come gli esperti avevano previsto, è una giornata da "bollino nero" sulle strade italiane. Ma anche nel resto dell'anno le cose non vanno altrettanto bene, in particolar modo nelle ore di punta delle giornate feriali. Lo sostiene la Cgia di Mestre citando i dati della Commissione europea, dai quali emerge che gli automobilisti italiani rimangono incolonnati nel traffico per quasi 38 ore l'anno. L'allegato infrastrutture al Programma Nazionale di Riforma presentato il 6 luglio scorso, prevede un piano di investimenti prioritari per la mobilità di 196,7 miliardi di euro di cui 131,3 (pari al 66,7% del totale) già disponibili. (ANSA).