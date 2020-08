Turismo: Gardaland aumenta orari e capienza, 15 mila ospiti

(ANSA) - VERONA, 03 AGO - Il parco divertimenti Gardaland di Lazise (Verona), dopo i segnali positivi di crescita registrati nel primo mese e mezzo di apertura, ha avuto il nullaosta per aumentare la capienza massima giornaliera e ha deciso così di aumentare la propria offerta con il prolungamento dell'orario di apertura e la disponibilità di ulteriori attrazioni.

"Di settimana in settimana - dichiara l'ad Aldo Maria Vigevani - stiamo registrando un aumento di circa il 20% di visitatori e questo ci rende ottimisti anche per le previsioni di affluenza dei prossimi mesi".

A partire dall'8 agosto fino al 13 settembre il sabato il parco sarà aperto fino alle 22.00; tutti i sabati in chiusura gli ospiti potranno anche assistere al nuovo spettacolo serale "We Are Gardaland" con coreografie, giochi d'acqua ed effetti speciali, fino a concludersi con fuochi d'artificio. In agosto, da domenica a venerdì l'apertura è fino alle 20.00, dal 31 agosto al 13 settembre, la domenica fino alle 20.00 e dal lunedì al venerdì fino alle 19.00.

La Prefettura di Verona ha dato l'autorizzazione per un aumento del limite massimo degli ingressi giornalieri, che è passato da 10 a 15 mila. Il prolungamento dell'orario di apertura, l'aumento della capienza massima e l'apertura di nuove attrazioni ha permesso di assumere 200 persone in più.

A completare l'offerta aperti anche Gardaland Hotel e Gardaland Adventure Hotel dove, per soggiorni fino al 31 dicembre 2020, sarà possibile per gli aventi diritto usufruire del Bonus Vacanze previsto dal Decreto Rilancio. (ANSA).