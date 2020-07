Morto Dino de Poli, storico presidente di Cassamarca

(ANSA) - TREVISO, 22 LUG - E' morto, a 90 anni, Dino De Poli, storico presidente di Fondazione Cassamarca. Lo rende noto lo stesso istituto che ricorda come De Poli ne sia stato alla guida dalla nascita, nel 1992, fino al dicembre 2018 mentre in precedenzae era stato Presidente della Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana dal 1987. "Nel manifestare il più sentito cordoglio per il lutto che colpisce l'intera nostra collettività, gli organi della Fondazione ne ricordano la straordinaria figura - scrive Fondazione Cassamarca -. Gli stessi organi, già convocati per domani per deliberare su argomenti di ordinaria amministrazione, ne rievocheranno l'operato". "Spicca, nel ricordo dell'attuale presidente di Fondazione Cassamarca Luigi Garofalo - prosegue la nota -, l'eclettica e mobile intelligenza che ne animava costantemente l'azione". Nato a Treviso il 24 agosto 1929, De Poli si è laureato in Giurisprudenza ed è diventato avvocato. Ma il suo impegno professionale è stato sempre affiancato a quello politico. Formatosi nell'Azione cattolica è stato una delle anime della Dc (di 'dsinistra') del trevigiano diventando anche assessore comunale e poi parlamentare. (ANSA).