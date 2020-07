Venezia: Foglietta, da me responsabilità e leggerezza

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Sono fiera di poter dare voce e corpo al mio paese nel mondo, e spero di farlo con le parole giuste, perché oggi più che mai le parole sono importanti, noi artisti siamo importanti, per invitare a riflettere sull'alternativa che questa esistenza può sempre offrire. Siamo a servizio della parola e dell'emozione, dell'arte e della gente", dice Anna Foglietta che condurrà le serate di apertura e chiusura di Venezia 77. "Vorrei che Venezia 77 fosse vissuta da tutti come una grande manifestazione popolare per nobilitare questo meraviglioso termine, che se vero, non va mai in antitesi con la qualità, anzi. Responsabilità è la parola che sento suonarmi dentro, e con responsabilità, ma anche leggerezza, intendo vivermi questa bellissima opportunità che vorrei dedicare a tutte le persone, a tutte le donne e gli uomini invisibili che lavorano duramente per vivere dignitosamente la loro esistenza.Ringrazio la Mostra Internazionale D'Arte Cinematografica di Venezia 77 organizzata dalla Biennale di Venezia e il direttore Alberto Barbera, e il Presidente Roberto Cicutto.

Buona Venezia a tutti noi", ha concluso Anna Foglietta. (ANSA).