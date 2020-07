I Macchiaioli, capolavori dell'Italia che risorge

(ANSA) - PADOVA, 08 LUG - Dal 24 ottobre, a Palazzo Zabarella, a Padova, sono protagonisti "I Macchiaioli", con 110 opere, anche inedite, realizzate da maestri come Giovanni Fattori o Telemaco Signorini, Silvestro Lega o Vincenzo Cabianca, espressione di un movimento che si impose sulla scena nella seconda metà dell'800 e che svolse un ruolo di primo piano nella storia dell'arte, e non solo, della nascente Italia unita.

Una corrente artistica che testimoniò lo spirito risorgimentale di una nazione e quindi centrale - come ha sottolineato Federico Bano, dell'omonima Fondazione promotrice della mostra, a cura di Giuliano Matteucci e Fernando Mazzocca - appare il sottotitolo scelto: "Capolavori dell'Italia che risorge", dove fondamentale, in epoca di pandemia da Covid-19, risalta il verbo "risorgere".

