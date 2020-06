Fontana, investimenti Giochi per rilancio

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - "I lavori in preparazione alle Olimpiadi saranno sicuramente un fattore importante nel sostegno al rilancio della regione". Ne è convinto il presidente della Lombardia Attilio Fontana, che in un post su Facebook ha ricordato l'assegnazione dei Giochi invernali del 2026 a Milano e Cortina, avvenuta un anno fa. "Sembra trascorso un secolo ma è passato solo un anno da quel felice giorno a Losanna in cui riusciamo ad aggiudicarci le Olimpiadi 2026" ha scritto Fontana.

"Oggi - ha aggiunto - sono ancor più felice di quella vittoria perché il 2026 può sembrare una data lontana ma gli investimenti, i lavori, le infrastrutture sono adesso".

"Avviamo! Realizziamo! Lavoriamo! La Lombardia vuole correre", ha concluso.