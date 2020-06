Coronavirus: Zaia, Veneto verso 900.000 tamponi

(ANSA) - VENEZIA, 23 GIU - Con 5.894 nuovi tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, il totale dei test effettuati in Veneto è arrivato a 888.273. "La direzione va verso i 900.000 tamponi", ha sottolineato il presidente della Regione, Luca Zaia, presentando il bollettino quotidiano.

Sono stati 3 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale dall'inizio dell'epidemia a 19.250; si registra un nuovo decesso, portando il totale a 2.004.

Gli attuali positivi sono 564, 21 in meno rispetto a ieri, e il totale dei negativizzati sale a 16.682; i soggetti in isolamento fiduciario scendono a 751 (-82). I ricoverati in ospedale sono 221 (-2), di cui 30 positivi (+1); nelle terapie intensive vi sono 11 ricoverati (-1) con un caso positivo a Covid-19. (ANSA).