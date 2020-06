Via obbligo mascherina,ma tanti la usano

(ANSA) - PADOVA, 1 GIU - E' ancora un panorama di mascherine per strada quello visto oggi in Veneto, nel giorno in cui, per effetto dell'ordinanza regionale, cade l'obbligo di usarle sen non quando si entra in negozi e uffici. Ma l'abitudine, e la cautela, hanno fatto si' che molte persone continuino a portarle al volto. Era così nelle piazze di Padova, dove in media stamane 8 passanti su 10 l'avevano ancora sul volto, o al collo - "preferiamo continuare a metterla per non rischiare di contagiare o essere contagiati" hanno spiegato due ragazzi, e in piazza Bra a Verona, accanto all'Arena, dove pochi giovani passeggiavano senza indossare la protezione per bocca e naso. Più 'libera' Venezia, in questi giorni semi-invasa dai turisti locali, dove si sono notate alcune comitive di vacanzieri senza mascherina, soprattutto famiglie o gruppi di amici: chi la teneva abbassata sul collo, ma anche diversi che non la indossavano proprio, mentre scattavano foto degli scorci più suggestivi, a San Marco o sul Ponte della Paglia.