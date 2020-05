Incidente fra 3 mezzi su A13, un morto

(ANSA) - VENEZIA, 27 MAG - L'autostrada A13 è stata parzialmente chiusa per circa due ore nel tratto tra Villamarzana e Occhiobello (Rovigo) in direzione di Bologna, a causa di un incidente avvenuto alle ore 8.45, che ha visto coinvolti due mezzi leggeri e un mezzo pesante con una persona deceduta.

Sul posto - informa Autostrade per l'Italia - sono intervenuti i soccorsi sanitari con elicottero, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

Dopo la riapertura si sono registrati 7 chilometri di coda in direzione di Bologna. Agli utenti si consiglia di uscire a Villamarzana, percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada a Occhiobello.(ANSA).