Riaprono a Venezia le Gallerie dell'Accademia

(ANSA) - VENEZIA, 26 MAG - Le Gallerie dell'Accademia di Venezia sono tra i primi musei italiani a riprendere il 26 maggio l'attività dopo oltre due mesi di chiusura. Hanno riaperto le porte al pubblico. "Oggi è un giorno importante non soltanto per le Gallerie dell'Accademia - ha dichiarato il direttore Giulio Manieri Elia -, ma anche per la città di Venezia e per la ripartenza nazionale dell'arte e della cultura.

Grazie allo sforzo di tutti i nostri dipendenti e dei collaboratori abbiamo potuto riaprire il Museo, in condizioni di totale sicurezza, permettendo ai visitatori di ricongiungersi a questo straordinario patrimonio unico al mondo".

È una visita senz'altro diversa rispetto al solito, più intima e contemplativa, a contatto diretto con i grandi capolavori della più ricca collezione di arte veneta del mondo, tra i quali spiccano la Tempesta di Giorgione, il Miracolo dello schiavo di Tintoretto, la Madonna dei Cherubini rossi di Giovanni Bellini, la Madonna con bambino di Tiziano e l'intero Ciclo delle Storie di Sant'Orsola di Carpaccio. Per fidelizzare ulteriormente i visitatori, le Gallerie dell'Accademia hanno studiato, nei mesi precedenti la chiusura dettata dalle norme per il contenimento del Covid-19, una tessera annuale che dà diritto a un accesso preferenziale e illimitato alle collezioni permanenti e prevede benefit esclusivi, tra i quali la riduzione del biglietto per un accompagnatore (al costo di 7 euro anziché 12), inviti a lecture, inaugurazioni e altri momenti importanti della vita del Museo, oltre allo sconto del 15% su tutti i prodotti del nuovo bookshop, inaugurato lo scorso novembre.

