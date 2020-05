Università: parere positivo Anvur su facoltà Medicina Trento

(ANSA) - TRENTO, 13 MAG - Nuovo passo avanti oggi nell'iter di istituzione di Medicina a Trento, grazie alla collaborazione instaurata con l'Università di Verona. Nelle scorse ore, da Roma - comunica una nota dell'ateneo - è arrivato da parte di Anvur (l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) il parere positivo sull'accreditamento del corso di laurea. Il progetto presentato dall'Università di Trento incassa così il secondo dei quattro via libera necessari per l'accreditamento finale, dopo l'approvazione del progetto formativo nelle scorse settimane da parte del Consiglio universitario nazionale.

Alla conclusione dell'iter mancano ora soltanto due ulteriori passaggi: l'accreditamento di UniTrento come sede per Medicina, sempre da parte dell'Anvur, a cui seguirà poi la validazione formale del Ministero dell'Università. I tempi per ottenere questi due ultimi via libera non sono prefissati - sottolinea l'Università - ma tutto fa pensare che il sì definitivo possa arrivare nelle prossime settimane e quindi, in tempo per l'emanazione dei bandi necessari ad avviare la fase di ammissione per i nuovi studenti e studentesse a partire dal prossimo anno accademico 2020/21.

Per l'emanazione del bando sarà in ogni caso necessario attendere il relativo decreto ministeriale che stabilirà sia le date dei test, sia gran parte dei contenuti dei bandi che gli atenei dovranno perfezionare e pubblicare. Si potrà così attivare il corso di laurea già dal prossimo anno accademico, grazie all'impegno della Provincia autonoma a sostenere a regime, con un finanziamento permanente, gli oneri aggiuntivi necessari alla realizzazione del programma. (ANSA).