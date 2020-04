Veneto, crescono nuovi positivi e morti

(ANSA) - VENEZIA, 28 APR - Non si ferma in Veneto il conteggio dei nuovi positivi al Covid 19 (+129) e delle vittime (+18). Il numero totale dei morti dall'inizio dell'epidemia (tra ospedali e case di cura) è salito a 1.408. Sono i dati dell'ultimo bollettino della Regione. Migliora però la statistica dei soggetti tuttora malati (gli 'attualmente positivi'), che scende quota 8.601. Le persona negativizzate ammontano a 7.699, quelle dimesse dagli ospedali a 2.508. I pazienti tuttora ricoverati con diagnosi di Covid sono meno di 1.200: 120 in terapia intensiva (-3 rispetto a ieri), e 1.067 in area non critica (-32). Il cluster di Vo' è tornato a segnare zero nella casella dei nuovi contagi.