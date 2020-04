Centrale Enel Nove illuminata Tricolore

(ANSA) - VENEZIA, 11 APR - La Centrale idroelettrica Enel di Nove, a Vittorio Veneto (Treviso), si illumina con i colori della bandiera italiana e così resterà per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Come per altri edifici nel mondo e sedi istituzionali italiane, illuminando con il tricolore un impianto nel quale viene prodotto un bene essenziale quale l'energia elettrica, il Gruppo Enel vuole rimarcare lo spirito coeso e unitario con cui l'intera nazione sta lottando contro il Coronavirus.

Oltre a iniziative per garantire la sicurezza dei suoi dipendenti, la Onlus del Gruppo "Enel Cuore" ha inoltre stanziato donazioni in Italia per 23 milioni a sostegno delle principali realtà impegnate nell'assistenza sanitaria e sociale, sia per progetti individuati, sia per altri in fase di individuazione che verranno definiti in tempi brevi in coordinamento con Protezione Civile e Autorità nazionali e regionali in prima linea contro la diffusione del virus.