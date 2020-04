Kemin, parte stipendi a ospedale

(ANSA) - VERONA, 10 APR - I dipendenti di Kemin Nutrisurance Srl di Veronella (Verona), azienda specializzaatta in appetizzanti, antiossidanti e integratori per alimenti per cani, hanno deciso di devolvere parte del proprio stipendio di aprile a sostegno della terapia intensiva dell'ospedale di Legnago (Verona).

Con l'iniziativa si è raggiunta la cifra di 25 mila euro, raccolta da oltre 40 persone; la famiglia Nelson, proprietaria dell'azienda, venuta a conoscenza del progetto dei propri dipendenti, ha raddoppiato la cifra con l'aggiunta di altri 25 mila euro. I vertici della sede locale si sono attivati donando a vari enti e all'Ospedale mascherine, camici e altri dispositivi per la protezione individuale, azione che continuerà per tutto il periodo di emergenza, condividendo parte del nuovo materiale Dpi che giungerà in azienda.

Daniele Abrate, General Manager Emea di Kemin Nutrisurance srl, a nome della famiglia Nelson, ringrazia il personale di Veronella "per lo sforzo che comporta sia lavorare in smart working, e ancor più ringraziamo coloro che continuano a lavorare in stabilimento, nonostante la situazione creata da questa pandemia. Siamo convinti che tutto ciò, per quanto sia difficile da affrontare, temprerà i nostri animi e ci renderà una squadra ancora più unita nei tempi futuri".

La filiale veronese di Kemin, multinazionale americana con base a Des Moines (Iowa), ha inoltre accresciuto l'offerta di corsi di formazione, conteggiati nelle ore di lavoro, e ha messo a disposizione uno psicologo per aiutare i dipendenti; tutti i giorni infine viene inviata una email contenente gli ultimi sviluppi del Covid-19 con notizie tratte da fonti autorevoli.

