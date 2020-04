Coronavirus: elicottero Gdf su Padova

(ANSA) - PADOVA, 10 APR - Saranno intensificati anche in provincia di Padova nel corso del weekend pasquale i controlli delle forze dell'ordine per prevenire le gite verso i Colli, i parchi, gli argini e il mare. In volo anche l'elicottero della Guardia di Finanza, che già da oggi sta perlustrando città e provincia. In mattinata il centro appariva vuoto: qualche bancarella nelle piazze e qualche sparuta macchina in movimento.

Traffico, pur se a bassa intensità, si registrava lungo l'anello di tangenziali che circonda il centro. Buona parte delle imprese cittadine ha ripreso le attività per cui è giustificabile un discreto passaggio di mezzi commerciali. L'attesa è però quella di vedere le strade deserte a partire da domani e nei prossimi giorni. Oltre alla vigilanza contro le ''fughe da week-end vi sono anche i controlli su fabbriche e imprese per i quali la Gf lavora a stretto contatto con la Prefettura, con l'ausilio dei database delle fiamme gialle. (ANSA).