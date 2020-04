Pronti hotel se mancano posti ospedali

(ANSA) - VENEZIA, 7 APR - La Giunta regionale del Veneto ha approvato stamani i criteri per individuare hotel idonei nei quali ospitare, in caso di carenza di posti letto negli ospedali, persone malate di Covid-19, con priorità per le strutture ricettive presenti nelle aree di Venezia-Mestre, Padova, Treviso e Verona.

"Ci stiamo muovendo - afferma l'assessore regionale al Turismo, Federico Caner - con la massima prudenza per non farci trovare impreparati in caso di estrema necessità, ma confortati anche dall'incoraggiante andamento di questi giorni sul diffondersi del virus nella nostra regione, auspichiamo di non aver bisogno di mettere in atto questa iniziativa. Se dovesse servire, noi saremo pronti". (ANSA).