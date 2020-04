Incendi: fiamme sui Colli Euganei

(ANSA) - VENEZIA, 7 APR - I vigili del fuoco sono impegnanti dalle ore 13.30 per un incendio boschivo sviluppatosi sul monte Asolone, nei Colli Euganei, a Torreglia (Padova).

Le squadre intervenute da Abano, Padova, Lonigo, e volontari di Santa Giustina con tre autopompe, due autobotti e 18 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento. A supporto degli operatori di terra l'elicottero dei vigili del fuoco di Venezia "Drago 71", che sta effettuando diversi lanci d'acqua sui focolai. In azione anche un secondo elicottero dell'antincendio boschivo regionale.

Sul posto anche squadre della protezione civile del comune di Torreglia. Le operazioni di spegnimento sono sotto controllo, ma tuttora in atto. (ANSA).