Padova,fermo mercato Piazza Erbe

(ANSA) - PADOVA, 4 APR - Niente banchi dell'ortofrutta oggi nella storica Piazza delle Erbe di Padova, dove il mercato all'aperto tornerà attivo da lunedì, ha annunciato il Comune.

Questo dopo una riunione operativa svoltasi alla presenza del sindaco, Giordani. E' l'effetto - spiega il Comune - delle restrizioni disposte ieri con il rinnovo dell'ordinanza della Regione Veneto, che ha esteso le misure anche ai mercati all'aperto e al chiuso - un solo ingresso, in entrata e uscita, vigilanza sul distanziamento sociale, obbligo per clienti ed esercenti di guanti e mascherina - "Da lunedì le persone - ha detto l'assessore al commercio Antonio Bressa - troveranno i mercati perimetrati, dove verranno consegnati guanti e mascherine, dove ci sarà del personale addetto alla sicurezza che controllerà il rispetto del distanziamento sociale". Misure già adottate per l'altro storico mercato del 'Salone' di Palazzo della Ragione, che già stamane mostrava uno stretto controllo con Protezione Civile, vigili urbani e distribuzione di guanti.