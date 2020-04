Veneto, positivi 10.464 (+213), 12 morti

(ANSA) - VENEZIA, 3 APR - Crescono i casi i positivi al Sars-Covid2 in Veneto: stamane sono 213 in più, portando la quota complessiva a 10.464 da inizio dell'epidemia. Lo rende noto il bollettino della Regione Veneto. Stabili i malati in terapia intensiva che sono 335, senza nessun aumento rispetto a ieri. I decessi sono 12, dato che porta a 534 il totale delle morti. I pazienti in area non critica sono 1.629 (7 in meno). I malati in terapia intensiva sono 335, come ieri. I casi attualmente positivi sono 9.108, quelli dei negativizzati virologici 784. I deceduti in ospedale e in aree extra ospedale sono complessivamente 572. Il numero dei soggetti in isolamento è pari a 20.238. I dimessi sono 1.031.(ANSA).