Caveri, "per stare nell'Ue servono i valori di riferimento"

"Resta fondamentale mantenere saldi e attuali, per restare ed entrare nell'Unione, i valori democratici di riferimento, da sempre conosciuti come 'acquis communautaires'". Così l'assessore agli Affari europei, Luciano Caveri, intervenendo in occasione della 162esima sessione plenaria del Comitato delle Regioni, che si sta svolgendo in questi giorni a Bruxelles, intervenendo nel dibattito e alla riflessione sui 20 anni dall'allargamento dell'Ue avvenuto nel 2004, quando erano solo dieci i Paesi aderenti.

Caveri, nel suo intervento, ha ricordato che, da parlamentare europeo, prese parte al processo storico lanciato e presieduto da Romano Prodi, "che ha inglobato nell'Unione europea Paesi sino ad allora ingiustamente esclusi".

Per domani, a Bruxelles, è previsto anche un appuntamento dal titolo 'Brain gain: making regions more resilient!', coordinato e moderato dall'assessore Caveri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA