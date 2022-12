Ue: Caveri, da programma Fesr oltre 92 mln per Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 02 DIC - "Nuove e importanti sfide ci attendono. Il Programma Fesr 2021-2027 consentirà di attivare investimenti sul nostro territorio per oltre 92 milioni di euro.

Si tratta di circa 28 milioni di euro in più rispetto al precedente settennio 2014-2020". Lo ha detto l'assessore agli affari europei, Luciano Caveri, a margine della riunione del Comitato di Sorveglianza del Programma regionale Valle d'Aosta Fesr 2021-2027 e del Programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (Fesr)".

"La Regione sta lavorando alla messa in campo delle condizioni necessarie per un proficuo avvio degli interventi - ha aggiunto - e la riunione di oggi ha consentito di approvare importanti tasselli, indispensabili per l'avvio dei nuovi progetti." (ANSA).