Grande distribuzione, proposta Lega per regolamentare il settore

"Una proposta di legge coraggiosa che mira a combattere un fenomeno di vera e propria colonizzazione di grandi gruppi e di grandi interessi in Valle d'Aosta". Così il consigliere regionale Erik Lavy ha presentato la proposta di legge della Lega Vda dal titolo "Misure di governo del territorio in merito alla rete di media e grande distribuzione regionale".

"La presentiamo qui di fronte alla ex segheria di Villeneuve - ha aggiunto - perché qui dovrebbe nascere un nuovo centro commerciale. Una legge che doveva arrivare 20 anni fa perché oggi purtroppo la situazione è già parecchio compromessa.

Abbiamo in tutta la Valle 208 medie e grandi superfici di vendita, troppe. Oltre a svolgere una concorrenza spietata agli esercizi di vicinato, a contribuire alla morte dei nostri borghi, queste medie e grandi superfici creano un danno ai fornitori che devono sottostare a prezzi sempre più al ribasso".

La legge "sancisce che fino alla data di entrata in vigore della revisione del piano territoriale paesistico e delle sue disposizioni attuative non è consentito il rilascio di autorizzazioni per l'apertura di medie e grandi superfici di vendita". L'obiettivo è di "rivedere l'equilibrio funzionale e insediativo in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse regionali". La norma - conclude Lavy - "non può essere retroattiva, per cui non si applica alle istanze di autorizzazione relative alla realizzazione di medie e grandi superfici di vendita già rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge".



