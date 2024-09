"Io sto con Salvini", flash-mob consiglieri Lega ad Aosta

"Il processo contro Matteo Salvini è un processo politico. Oggi, qui davanti al palazzo più importante della nostra Regione vogliamo ribadire la nostra vicinanza al vice Premier Salvini. Difendere i confini non è un reato!": Lo dichiarano i consiglieri regionali della Lega Vda che hanno fatto un flash-mob sotto Palazzo regionale, ad Aosta, esponendo uno striscione "Io sto con Salvini".

"Salvini è stato colpito per aver fatto il suo mestiere. È un processo politico per far fuori Matteo e la Lega, ma la Lega è più compatta che mai e lo dimostreremo il 6 ottobre a Pontida" ha aggiunto il segretario regionale della Lega Vda, Marialice Boldi.



