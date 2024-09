Arriva in aula il Piano per l'innovazione tecnologica

Il Piano per l'innovazione tecnologica 2024-2026 è uno dei temi al centro della prossima riunione del Consiglio Valle, in programma il 18 e il 19 settembre. L'ordine del giorno è composto da 70. I lavori si apriranno con la designazione dei rappresentanti regionali del Comitato scientifico della fondazione Centre d'études Natalino Sapegno. L'Aula sarà chiamata ad approvare anche il bilancio consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2023, oltre alla presa d'atto della relazione annuale 2023 sul controllo strategico e di gestione ai sensi della legge regionale 30/2009 in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione. Sarà poi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, il bilancio al 31 dicembre 2023 della gestione straordinaria in liquidazione per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva sono state depositate 23 interrogazioni: tre del gruppo Forza Italia (status del processo di cessione della società Aosta Factor; spesa procapite per la sanità valdostana in relazione agli stanziamenti previsti nel bilancio regionale; commissione di valutazione delle domande per l'incarico di responsabile di struttura semplice di medicina d'urgenza), sei del gruppo Lega Vda (ripristino dei manufatti di valore storico della ex caserma Testafochi oggetto di danneggiamento; esoneri dall'insegnamento per lo svolgimento delle attività per le celebrazione dell'80/o anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia; tempistica di recepimento dei contenuti previsti dalla legge sulla semplificazione edilizia e urbanistica; richiesta da parte di Arer di canoni di affitto per alloggi di edilizia residenziale pubblica inagibili; benefici attesi dall'acquisizione del servizio specialistico di analisi e valutazione della performance della Regione nell'adempimento ai Lea; congruità del numero di centri commerciali presenti sul territorio rispetto alla clientela valdostana), tre del gruppo Misto (rapporti istituzionali e di collaborazione tra la Regione, il Governo centrale e le altre Regioni; applicazione in Valle d'Aosta della legge nazionale sull'ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative; stato dell'arte dell'avvio dei corsi di laurea riferiti alle professioni sanitarie), cinque del gruppo Progetto civico progressista (realizzazione di un nuovo tracciato ad alto impatto nel vallone di Grauson e abbattimento della barriera fissa posta a salvaguardia; stima dei costi di alcuni interventi inseriti nella bozza del Piano regionale dei trasporti 2035; aggiornamento dei requisiti minimi organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ospedale di comunità; notizie sulla nuova sede del servizio di fisioterapia riabilitativa in località Croix Noire di Aosta; interventi deliberati con le risorse destinate dalla legge statale di bilancio 2024 per la riqualificazione e ristrutturazione del canile/gattile regionale), sei del gruppo Rassemblement Valdôtain (ricadute positive per la pubblica amministrazione e per gli utenti dalla realizzazione del progetto "VdaPay"; completamento dei lavori sul tratto di strada statale n. 26 a Courmayeur; iniziative per la soluzione delle criticità presenti alla Mongiovetta sulla strada statale n. 26; criticità del ponte in località Pont-Suaz; notizie su incontri di esponenti del Governo regionale con società cooperative in relazione alla futura gestione delle microcomunità; campagna di prevenzione Sars Cov-2 e adozione di provvedimenti per il contrasto di altre epidemie). Inoltre saranno trattate 30 interpellanze e sette mozioni.



