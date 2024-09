Premio regionale del volontariato, candidature fino al 20 settembre

C'è tempo fino alle 13 del prossimo venerdì 20 settembre per presentare le candidature alla quindicesima edizione del Premio regionale per il volontariato.

L'iniziativa, organizzata dal Consiglio Valle, è sostenuta dal Csv Vda odv, dai Lions Club 'Aosta Host', 'Aosta Mont-Blanc' e 'Cervino', dai Rotary Club 'Aosta' e 'Courmayeur Valdigne' e dalla sezione valdostana dell'Associazione nazionale alpini.

Il premio è finalizzato a riconoscere il valore del volontariato nella società e diffondere la cultura della solidarietà, sostenendo progetti che contribuiscono a migliorare la vita delle persone e promuovono i diritti nel campo sociale, assistenziale, sanitario ed educativo.

Al progetto vincitore sarà riconosciuto un contributo di 5.000 euro e nell'edizione di quest'anno, il Csv, in occasione dei suoi 25 anni di attività, ha deciso di sostenere economicamente il premio facendo salire a sei i riconoscimenti da 4.000 euro ciascuno per progetti particolarmente meritevoli.

Le somme saranno liquidate a progetto realizzato, da rendicontare entro il 30 novembre 2026.

Possono essere candidate associazioni con finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e del terzo settore, nonché gruppi di volontari appartenenti a un'associazione di volontariato. Tutti questi soggetti devono operare con volontari nel territorio valdostano.

Le candidature devono essere redatte utilizzando l'apposita scheda scaricabile dal sito www.consiglio.vda.it, dove è disponibile anche il regolamento del premio. Possono essere presentate da enti pubblici o privati con sede in Valle d'Aosta tramite Pec all'indirizzo consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it (solo da casella Pec), oppure consegnate a mano o inviate via posta raccomandata all'indirizzo: Consiglio regionale della Valle d'Aosta - Ufficio Protocollo, piazza A. Deffeyes, 1, 11100 Aosta.

L'assegnazione del premio e dei riconoscimenti è affidata a una giuria appositamente costituita, presieduta dal presidente del Consiglio Valle e da un presidente onorario e composta dai componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, un rappresentante per ogni Lions Club e Rotary Club che sostiene il premio, un rappresentante della sezione valdostana dell'Ana, un rappresentante del Csv e due ulteriori rappresentanti del mondo del volontariato della Valle d'Aosta.



