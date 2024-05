In aula le polemiche sull'anniversario della morte di Chanoux

Arrivano in Consiglio Valle le polemiche sull'esibizione musicale a Rovenaud di Valsavarenche in occasione della cerimonia dell'80/o anniversario della morte di Emile Chanoux. Il gruppo Forza Italia ha infatti depositato una interrogazione a risposta immediata per conoscere la posizione della giunta in merito.

Sono stati presentati anche altri tre question time in vista della riunione dell'assemblea di mercoledì 22 e giovedì 23 maggio. Il primo, di Rassemblement Valdôtain, riguarda la valorizzazione dei luoghi di Emile Chanoux, in particolare l'angolo di via Frutaz ad Aosta. Il gruppo Lega Vallée d'Aoste chiede invece conto delle azioni educative messe in atto per contrastare il ripetersi di episodi di violenza tra i giovani dopo il caso dell'aggressione subita da una quattordicenne in un comune della media Valle da alcune coetanee. Il gruppo Progetto civico progressista interroga la giunta regionale riguardo alla creazione della Fondazione Gran Becca e al suo probabile scioglimento.

Con questa integrazione, all'ordine del giorno della prossima riunione consiliare figurano quindi 56 oggetti.



