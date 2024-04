Motorizzazione civile, Bertschy "la situazione è migliorata"

"Gli uffici della Motorizzazione civile sono molto sollecitati, con un'affluenza di utenti particolarmente significativa e che, anche se il numero totale dei dipendenti è rimasto pressoché invariato, ci sono stati dei miglioramenti significativi: sostituzione di personale a tempo determinato con dipendenti a tempo indeterminato; incremento del numero di esaminatori abilitati sia per gli esami teorici che pratici, per le patenti auto e moto". Lo ha detto l'assessore regionale ai trasporti, Luigi Bertschy, rispondendo in aula ad un'interpellanza della Lega Vda sulla Motorizzazione civile regionale.

"La presenza dei sette esaminatori attualmente in organico - ha aggiunto - ha consentito un aumento importante del numero degli esami e, soprattutto, una migliore ripartizione delle sedute di esame e, nel solo mese di aprile, sono previste prove per l'abilitazione di 28 nuovi autisti. Purtroppo il concorso per ingegneri non ha prodotto il risultato sperato e, dei tre funzionari di categoria D, previsti per aumentare l'organico, ne verrà assunto solamente uno. Nei Piani assunzionali della Regione è prevista la copertura dei posti ancora vacanti, con l'intenzione di arricchire l'organico con due ulteriori unità di livello C2 ed è anche prevista la figura di un usciere che possa occuparsi dell'accoglienza, risolvendo le criticità evidenziate dall'interpellanza". "L'indennità, inserita prima nel Fondo unico aziendale e poi nel nuovo contratto, ha stimolato l'interesse dei dipendenti - ha concluso Bertschy - e ha auspicato una maggiore partecipazione alle procedure di mobilità. Nel corso della primavera/estate saranno poi avviati i lavori per la ristrutturazione del Centro per le revisioni che, una volta realizzati, porteranno un miglioramento del servizio per gli utenti e anche per i lavoratori".



