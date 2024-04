Nomine di competenza regionale, approvata nuova legge

Il Consiglio Valle ha approvato - 18 voti a favore, cinque contrari e 11 astensioni - un disegno di legge che modifica la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale. Il testo si compone di cinque articoli che "aggiornano la legge regionale 11/1997, prevedendo un rinvio dinamico alle disposizioni normative statali vigenti in materia di incandidabilità e di inconferibilità", e che "intervengono sulla durata massima e sul cumulo degli incarichi negli organi di amministrazione e di controllo degli enti partecipati e delle società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Regione".

"Si prevede che chi ha ricoperto il medesimo incarico per quindici anni consecutivi - ha detto Antonino Malacrinò (Pd-Fp) - non possa essere immediatamente riconfermato nello stesso incarico e che ogni causa di cessazione anticipata, diversa dalle dimissioni volontarie, rileva ai fini dell'interruzione della consecutività. Inoltre, la norma stabilisce i casi di esclusione dal computo del numero degli incarichi che un singolo soggetto può ricoprire negli enti societari e l'eliminazione del limite al cumulo degli incarichi di mero componente supplente degli organi di controllo, in linea con quanto già previsto per le società a partecipazione pubblica per le quali non è prevista alcuna limitazione al cumulo, ai sensi della legge regionale 20/2016 in materia di trasparenza e razionalizzazione della spesa delle società partecipate dalla Regione".

"E' necessario - ha dichiarato Stefano Aggravi (Rassemblement Valdôtain) - riformare la procedura di nomina in maniera omogenea e complessiva, con un'unica norma. I punti più critici del testo di legge riguardano la durata massima degli incarichi che, dai 10 anni previsti dalla vecchia norma, è stata estesa fino a 15. Vi sono poi le remunerazioni che dovrebbero essere calcolate sulla base del rischio e delle deleghe attribuite ai soggetti nominati in modo da essere attrattive nei confronti dei professionisti del settore. Infine, si sarebbe dovuto pensare a una revisione del meccanismo di partecipazione alle nomine che potesse stimolare più persone a presentare le loro candidature".

Infine, il presidente della Regione, Renzo Testolin ha osservato che "la norma potrà dare un contributo positivo alle scelte delle future amministrazioni" e ha evidenziato che "vi è la necessità di coprire incarichi che di fatto, in alcuni casi, non risultano molto appetibili in quanto il riconoscimento economico risulta poco proporzionato alle mansioni svolte e la norma, ampliando il numero dei mandati assegnabili, può aiutare in questo senso a dare opportuna copertura alle varie posizioni".

"La durata massima di quindici anni - ha concluso - è poi motivata anche dal fatto di dare continuità amministrativa alla gestione anche in caso di discontinuità politica, con un vantaggio messo a disposizione dell'amministrazione che potrà avvalersi di una continuità gestionale a tutto beneficio dell'attività dell'ente o della società".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA